"My First Lady in red". Зеленский показал фото жены Елены в красном платье на приеме в Мариинском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский показал новое фото вместе со своей женой, Еленой, в ярком красном платье, во время торжественного приема в субботу, 24 августа, в Мариинском дворце в честь Дня независимости.
Соответствующее фото Зеленский разместил на своей странице в соцсети Facebook.
Скриншот: Facebook/Володимир Зеленський
"My First Lady in red!" (Моя первая леди в красном!) – подписал фото президент.
Напомним, в субботу, 24 августа в честь Дня независимости Зеленский организовал торжественный прием в Мариинском дворце, на котором были пять прошлых глав государства, кроме сбежавшего в Россию Виктора Януковича, в том числе Петр Порошенко.
Ранее сообщалось, что американский эксперт обратила внимание первой леди Украины, что у Зеленского мало женщин.
Также мы писали, что в день выборов первая леди приехала на Оболонь во французском комбинезоне.