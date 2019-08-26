Президент Украины Владимир Зеленский показал новое фото вместе со своей женой, Еленой, в ярком красном платье, во время торжественного приема в субботу, 24 августа, в Мариинском дворце в честь Дня независимости.

Соответствующее фото Зеленский разместил на своей странице в соцсети Facebook.

Скриншот: Facebook/Володимир Зеленський

"My First Lady in red!" (Моя первая леди в красном!) – подписал фото президент.

Напомним, в субботу, 24 августа в честь Дня независимости Зеленский организовал торжественный прием в Мариинском дворце, на котором были пять прошлых глав государства, кроме сбежавшего в Россию Виктора Януковича, в том числе Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что американский эксперт обратила внимание первой леди Украины, что у Зеленского мало женщин.

Также мы писали, что в день выборов первая леди приехала на Оболонь во французском комбинезоне.