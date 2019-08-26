24 августа в Киеве, под аркой дружбы народов во время проведения фестиваля "Спорт для всех" возник конфликт между участниками мероприятия и националистами. Об этом сообщает сайт "Наш Киев".

Активисты националистических взглядов пришли на фестиваль с транспарантом, на котором было написано: "Смерть России". Плакат привлек внимание одного из спортсменов. Молодой человек подошел к националистам и попытался вырвать транспарант из рук активистов. На помощь последним пришли несколько военных.

Между тем на защиту спортсмена встал мужчина средних лет. Он заявил, что площадь перед аркой арендована Министерством молодежи и спорта для спортивного праздника. А спорт границ не имеет. По его мнению, разворачивание на празднике антироссийских плакатов - это провокация. Мужчина добавил, что наши атлеты не раз обыгрывали россиян в соревнованиях.

Какая раися блять шо вьі блть мелите блть pic.twitter.com/6FxYXBPm75

Видео: Twitter/ Ukrainian_Handmade

На это националисты традиционно посоветовали ему уехать в Россию, а также напомнили, что между странами идет война.

Как понятно из ролика, конфликт удалось погасить и не допустить драки.

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