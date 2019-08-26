В воскресенье, 26 августа, бразильский полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос сыграл свою 200-ю игру за "горняков". Во встрече с "Мариуполем" (5:1) он отметился голевой передачей.

Марлос Ромеро Бонфин переехал в Украину из Бразилии в 2012 году и первые сезоны играл в харьковском "Металлисте". Игроком "Шахтера" бразилец стал летом 2014-го. Уже в самой первой игре он забил гол. Это был Суперкубок Украины и "горняки" победили (2:0), отмечает пресс-служба команды.

На текущий момент в активе Марлоса уже 10 трофеев с клубом: 3 чемпионства, 4 Кубка и 3 Суперкубка Украины. С 2017 года Марлос вызывается в сборную Украины, а в 2018-м был признан лучшим игроком сезона.

Сейчас в его активе 59 голов за команду, из них 45 – в чемпионате Украины. Больше всего мячей за "горняков" Марлос забил полтавской "Ворскле" (7), 6 раз отличался в играх с "Мариуполем", по 5 – с киевским "Динамо" и донецким "Олимпиком".

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

С 2017 года Марлос, после получения гражданства, вызывается в сборную Украины (пока 11 игр), а в 2018-м был признан лучшим игроком сезона.

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