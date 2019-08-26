Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что поддерживает проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. Об этом она сообщила во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в рамках саммита "Большой семерки" во Франции, пишет Teller Report.

По словам Меркель, она поддерживает переговоры между Зеленским и Путиными по урегулированию ситуацию на Донбассе. Кроме того, она хочет видеть прогресс в реализации минских договоренностей.

"Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом (Путиным - ред.). Мы хотим увидеть прогресс по минским оглашениям", - отметила она.

Как подчеркнула канцлер, Зеленскому уже удалось достичь небольшого прогресса.

"И я думаю, мы должны попытаться продвинуться дальше в ближайшие несколько месяцев. Я в любом случае имею интерес добиться урегулирования в этом вопросе. Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире", - добавила Меркель.

Ранее сообщалось, что Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией встречи нормандской четверки.

Также мы писали, что Меркель подтвердила, что на саммите G7 обсудят кризис в Украине.