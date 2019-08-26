Украинская певица Светлана Лобода выпустила песню со словами "Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна", а легенда эстрады Алла Пугачева прозрачно намекнула, что это не так. Ролик с короткой репликой старшей коллеги на эту тему появился в Instagram Лободы.

В ролике Пугачева указывает на Лободу и перефразирует слова нового хита украинки. "Живи спокойно, страна. У тебя еще одна. Все остальные в тени. Ну извини", - произносит Народная артистка СССР.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 25 Авг 2019 в 10:41 PDT

Таким образом примадонна дала понять, что у страны как минимум две великих поющих женщины.

После милой шутки Пугачевой Лобода принялась смеяться и закрывать лицо руками. Видеопост экс-солистка "ВИА Гры" подписала словами благодарности автору новой песни и Пугачевой.

"Спасибо Игорю Яковлевичу [Крутому. - Ред.] за песню, великой любимой Алле Борисовне за благословение, моим зрителям за то, что я есть", - написала 36-летняя звезда.

В комментарии подтянулись звезды. "Это было мощно", - высказалась продюсер Димы Билана Яна Рудковская. А Филипп Киркоров оставил эмодзи с поднятым вверх большим пальцем.

Видео: YouTube/ LOBODA live

Ранее "Страна" сообщала, что 70-летняя Пугачева выложила в соцсети фотое себя в шортах вместе с 5-летней дочкой.

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