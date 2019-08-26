В один из днепропетровских магазинов забежавшая белка устроила хаос на полках с косметикой и бытовой химией. Животное разбросало товары, а затем скрылось с места происшествия. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения, кадры с которых опубликовал "34 телеканал".

Продавщицы супермаркета перепугались и убежали от грызуна. О материальном ущербе магазину в результате нападения белки ничего не сообщается.

Видео: youtube.com/34 телеканал

Как сообщала "Страна", во Львове 12 августа бандит в балаклаве и с пистолетом ограбил продуктовый магазин. Правоохранители просят всех, кто владеет информацией, которая поможет установить обстоятельства преступления, личность злоумышленника и его местонахождение, сообщить на оперативную линию "102".

Также мы писали о том, что в США в результате стрельбы в супермаркете ранены 18 человек.