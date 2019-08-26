На празднике дня общины в Заборольской ОТГ в Волынской области люди чуть на порвали на части двух маленьких поросят. Из-за этих действий на участников инцидента и организаторов конкурса пожаловались в полицию за жестокое обращение с животными, передают Волынские новости.

Соответствующее видео с инцидентом, который произошел 25 августа, разместил в Фейсбук Дмитрий Корецкий. Как видно на записи, во время празднования на сельском стадионе в селе Забороль организаторы устроили конкурс. Во время этого люди набросились на двух поросят и начали тянуть их в разные стороны. Видео можно посмотреть здесь.

По словам председателя ОТГ Валерия Боярского, конкурс заключался в том, чтобы первым поймать поросенка. Победитель получал право забрать его себе. Конкурс проводят не впервые, прошлые годы все проходило спокойно. Как он отметил, поросята не пострадали.

"Поросята не пострадали: живые-здоровые, аппетит хороший. Они сейчас в частных руках, у людей, победивших в конкурсе. А если говорить о гуманности, то через некоторое время этих поросят ждет такая же судьба, как всех свиней, это жизнь", – резюмирует глава ОТГ.

Инцидент возмутил пользователей соцсетей, которые даже пожаловались в полицию. Как пишет издание, луцкий режиссер Александр Стеренчук рассказал, что написал в полицию по поводу жестокого обращения с животными.

"В полиции приняли мое заявление, которое я написал на участников конкурса и организаторов за жестокое обращение с животными", – пояснил Александр Стеренчук.

Фото: volynnews.com

Отмечается, что в комментарии под видео свидетели сообщили, что это происходило на глазах у детей, которые были там. Увиденное настолько поразило их, что они начали плакать.

Другие пользователи Фейсбук также осудили такую жестокость местных жителей

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