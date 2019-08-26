Финансирование и присутствие участников торжественного марша 24 августа в Киеве, а также участие делегаций на репетициях марша 22 и 23 августа обеспечивали областные и Киевская городская администрации. Об этом сообщают "Українські Новини".

Информационное агентство делает вывод о финансовом обеспечении торжеств и свозе людей на основании письма Офиса президента Украины, разосланного областным администрациям.

Фото: Facebook/ Lukash.ua

Письмом рекомендовалось формировать делегации из бюджетников и активистов - "представителей общественности". Их присутствие на репетициях оплачивалось местными администрациями.

Скриншот: ukranews.com

Также из местных бюджетов финансировалась поездка участников на сами торжества 24 августа. Их списки за неделю до мероприятия передавались координаторами областных делегаций в президентский офис. При этом у участников собирали личные данные.

Напомним, письмо о сгоне бюджетников на репетиции парада уже всплывало в соцсетях и СМИ.

После поднявшейся шумихи у Зеленского заявили, что не заставляют бюджетников участвовать в праздновании Дня независимости Украины. Получается, что это заявление не соответствует действительности.