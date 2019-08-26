26 августа в сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги "Звездные войны". Ролик опубликован на YouTube-канале "Star Wars".

Клип начинается кадрами из старых частей "Звездных войн" с Харрисоном Фордом, Марком Хэмиллом и Кэрри Фишер. Затем появляются сцены из новой картины. В одной из них главная героиня восьмого и седьмого эпизодов Рей (Дэйзи Ридли) предстает в наряде ситха и с красным световым мечом.

Видео: YouTube/ Star Wars

Картина получила название "Звездные войны: Скайуокер. Восход" и слоган "История поколения подходит к концу". Украинская премьера ленты запланирована на 19 декабря. Режиссером фильма выступил Джей Джей Абрамс.

Как ранее сообщала "Страна", компания "Disney" готовится снимать целый телесериал о джедае Оби-Ван Кеноби из "Звездных войн".

Мы также писали о выпуске кукол Барби в образах героев "Звездных войн".