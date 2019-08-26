В Одесской области сослуживец застрелил из автомата морпеха-срочника
25 августа в селе Дачное Беляевского района Одесской области, в расположении 35-й отдельной бригады морской пехоты, произошло убийство. Об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Поздним утром в воскресенье, около 11:30 один матрос, находясь на суточном дежурстве на КПП в воинской части, выстрелил из автомата Калашникова в сторону сослуживца. Тот получил сквозное ранение головы и скончался на месте.
Убийство расследуют правоохранители. Уже установлено, что оба морских пехотинца в момент происшествия были трезвы.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мотив и обстоятельства преступления устанавливаются.
Ранее "Страна" сообщала о расстреле из автомата в Кропивницком адвоката Александра Иванова.
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