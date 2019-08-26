Так называемые "абхазские президентские выборы" не признали власти Болгарии, Украины. Чехии, Канады, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Швеции, Великобритании и США. Их первый тут состоялся 25 августа.

Соответствующее заявление есть в распоряжении "ЕП". "Так же мы не признаем легитимности или результатов так называемых "парламентских выборов", которые состоялись в регионе Южная Осетия/Цхинвали Грузии 9 июня 2019 года", - подчеркнули подписанты.

Также они подтвердили полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ. "Мы в очередной раз призываем Россию выполнить все свои обязательства в рамках Соглашения о прекращении огня 2008 года, включая вывод своих сил на доконфликтные позиции и предоставление свободного доступа гуманитарной помощи в эти регионы, а также отмену своего признания грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии как независимых государств".

Второй тур состоится 8 сентября. Туда проходят действующий "глава" Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния. Последний соперничал за выход во второй тур с Олегом Аршба, штаб которого уже признал поражение.

Отметим, что ранее эти выборы уже не признали в ПАСЕ, назвав их незаконными.

Ранее мы разбирались, как война в Южной Осетии изменила судьбы Грузии и Украины.