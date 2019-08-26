Вторник, 27 августа, обещает быть таким же жарким и ясным, как и первый день недели. Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко на своем Facebook.

По словам Диденко, 27-го августа погоду в Украине снова будет определять антициклон. Причем делать это он собирается еще долго. А это значит, что нужно приготовиться к продолжительному отсутствию дождей.



"Сухой воздух, пересушенная окружающая среда и ветер с пылью будут доминировать в Украине в ближайшие время", - пишет синоптик.

Фото: Facebook/ tala.didenko

Температура воздуха в течение дня составит + 26...+ 32 градуса, на северо-востоке и востоке ожидается + 23...+ 27 градусов.

По ночам и рано утром будет посвежее: + 15...+ 21 на юге, а на северо-востоке + 10...+ 14 градусов.

В Киеве вторник выдастся сухим и умеренно жарким, днем воздух прогреется до +27 градусов.

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа. Однако дождей и к концу рабочей недели не предвидится.

Ранее "Страна" сообщала, что сухую и жаркую погоду в страну привел антициклон по имени Corina.

Также мы рассказывали, что спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Закарпатья и угрозе схода небольших селей.