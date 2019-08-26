Заробитчане все чаще инвестируют заработанные за границей средства в недвижимость в Украине. Об этом сообщает американское издание Financial Times.

На сегодняшний день львиная доля заробитчан выезжает на работу в Польшу. Преимущественно это жители Западного региона Украины. В 2018 году заробитчане отправили домой рекордные 14,4 миллиарда долларов посредством банковских переводов. Однако из-за недоверия к местным банкам они все чаще инвестируют в другие активы – преимущественно в недвижимость.

В результате вокруг Львова растут многоэтажные жилые комплексы, и застройщики говорят, что трудовые мигранты являются одними из их крупнейших клиентов.

"Я купил совершенно новую квартиру в прошлом году, заплатив 42 тысячи долларов наличными", - сказал 27-летний Сергей, перед тем как сесть на автобус, следующий со Львова в Варшаву. В течение почти трех лет он зарабатывал 1500 долларов в месяц, готовя в польском ресторане, - это почти в три раза больше, чем платят местные заведения.

Кроме заробитчан из западной части страны, все чаще на заработки за границу выезжают жители восточной и южной Украины. Глава варшавского фонда поддержки украинцев в Польше Fundacja Nasz Wybor подтвердил это.

"Процент прибывающих сюда из восточной и южной Украины увеличился. Раньше это были в основном западные украинцы. Обычно они ходят туда-сюда (через границу – Ред.)", - сказал он.

На окраине города с населением 14 тыс. человек на западе Украины, где поколения росли в традиционных одноэтажных домах, строится множество новых роскошных объектов. Местный житель Роман Федоров подсчитал, что половина из них финансируется трудовыми мигрантами.

"Это Италия… Эта женщина много лет работала в Италии, чтобы содержать свою семью, а затем вышла замуж за итальянца, и около пяти лет назад этот дом начали строить", - сказал он, указывая на внушительную виллу с колоннами у входа.

И продолжил: "Этот - строит молодая пара, работающая во Франции. А владельцы этого дома зарабатывают деньги в Чешской Республике. Еще один вон там - они годами работали в России, но теперь едут в Европу на работу, чтобы закончить дом. Первый на улице построен за деньги, заработанные в Польше".

"Некоторые жители не хотят общаться с журналистами, так как боятся привлечь внимание налоговой инспекции к своим зарубежным доходам", - отметил он. При этом среди преимуществ работы за рубежом - получаемый опыт.

"Опыт имеет очень важный образовательный эффект, который повышает производительность возвращающихся работников", - подчеркнул аналитик Investment Capital Ukraine Михаил Демкив. Эту точку зрения поддерживают и украинские рабочие.

Вернувшись на окраину Николаева, строители, нанятые для возведения кирпичных колонн для нового дома, обдумывают, как вернуться в Польшу. Оба заканчивают строить новые семейные дома.

"Хорошо, что (заробитчане – Ред.) возвращают эти деньги и строят эти дома, поскольку это создает рабочие места, но нам платят в несколько раз больше за эту работу в Польше", - сказал Роман. Недавно работавший на польской угольной шахте, его коллега Игорь добавил: "Я жду нового приглашения снова работать в Польше".

Несмотря на положительные, есть также отрицательные последствия рабочей миграции – как экономические, так и социальные - заявило Минсоцполитики Украины. Так министерство ссылается на нехватку рабочей силы внутри страны и приток твердой валюты.

По словам управляющего партнера Western Ukrainian Management Consulting Андрея Бейзика, интеграция с ЕС, включая рынок труда, создает давление на повышение зарплат.

Как сообщала "Страна", каждый пятый заробитчанин решил не возвращаться на работу за границу. Заробитчане отмечают, что в других странах не только высокая заработная плата, но и расходы на проживание и питание.

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