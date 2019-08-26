Президент США Дональд Трамп предложил провести саммит Большой семерки (G7) в 2020 году на принадлежащем ему гольф-курорте Trump Doral в Майами. Такое предложение он внес перед пресс-конференцией с канцлером Германии Ангелой Маркель во время встречи лидеров G7 во французском Биаррице, сообщает Bloomberg.

Трамп объяснил, что это будет удобно для участников саммита, поскольку гольф-курорт находится в трех минутах полета на вертолете от международного аэропорта в Майами.

"Мы не нашли ничего, что могло бы даже приблизиться к конкуренции(с Trump Doral - Ред.)", — сказал Трамп и уточнил, что окончательное решение на этот счет пока не принято.

Напомним, во время ужина на официальном открытии саммита Трамп поссорился с лидерами G7 из-за Ирана и Путина.

Также мы сообщали, что Трамп заявил о возможном появлении Путина на саммите G7 в 2020 году.