И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, как правильно собирать и готовить картофель. способах его приготовления и безопасного сбора. Об этом говорится на ее фб-странице.

Отмечается, что картофель полезен тем, что 100 г его, вареного или печеного, дают всего лишь 94 килокалории. Это меньше, чем рис или спагетти. При этом приготовление картофеля с использованием масла, сливок, сметаны, творога, жирного мяса, например ветчины, увеличивает калорийность в разы.

У картофеля высокий гликемический индекс. Это означает, что уровень сахара в крови после его употребления растет достаточно быстро.

Также сообщается, что картофель следует стараться есть вместе с овощами. Гликемическая нагрузка не изменится, но замедлить рост уровня сахара в крови можно благодаря овощному салату и фруктам на десерт вместо сладостей.

"Идеальное блюдо из картофеля должно быть нежирным, холодным, приготовленным в кожуре и дополненным овощами. Ужас, скажете вы. Но именно так вы сдерживайтесь от переедания и лишних жиров, не съедите образованные из масла альдегиды, сохраните (...) витамины и минералы и переведете крахмал в нужную, резистентную форму", - отмечается в опубликованном сообщении.

Картофель лучше запекать или отваривать в кожуре, на пару или готовить в микроволновке. Так витамин С и калий не утратятся. Микроволновая печь сохраняет вдвое больше витамина С, чем кастрюля с кипятком. Еще отварную картошку можно порезать, быстро обжарить со специями и чесноком, и есть.

"Драники или жареная картошка слишком вкусны (и бесполезны), чтобы их часто есть. Проблема в подсолнечном масле, на котором жарят, и его количестве в готовом блюде. В нем много омега-6 жирных кислот. Их избыток способствует формированию про-воспалительного фона. При сильном нагревании подсолнечное масло (как и все масла) образует альдегиды", - отметила Супрун.

Лучшими маслами для жарки считают оливковое и рапсовое.

Глава Министерства здравоохранения отмечает, что картофель фри и чипсы есть не надо. Кляр делают на смеси масел и нагревают их при высокой температуре по несколько раз. Это приводит к образованию трансжиров, а они способствуют воспалительным процессам и атеросклерозу.

Супрун также дала ценные советы, как безопасно копать картошку. Нужно беречь поясницу, нагружать и противоположные группы мышц, то есть прогибаться назад, растягивать квадрицепс бедра (взяться за ступню и подтянуть ноги к ягодице). Держите поясницу в тепле.

"Работайте в перчатках. Лучше выберите не просто трикотажные перчатки, а специальные прочные перчатки, стойкие к порезам. Это защитит не только от грязи, но и от ранений", - добавила Супрун.

Если наклоняться тяжело, подстелите что-то под колени и работайте так. Есть наколенники, рекомендуемые для работы, требующей наклонов. Стоит пить воду, защищать кожу от ультрафиолета и не переутомляться.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Глава Минздрава давала и другие советы о секретах питания, чтобы быть здоровым.

Основные показатели сбалансированного питания: разнообразная пища, богатая сложными углеводами, меньше сахара и вредных жиров.

Правильный рацион помогает контролировать вес и в определенной степени предотвращать гипертензию, диабет 2 типа, сердечно-сосудистые болезни, депрессии, деменции, некоторые типов рака.

Напомним, что Супрун напомнила родителям об опасности открытых окон для детей.