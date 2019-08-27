27 августа на народном календаре Михей Тиховей, в церкви готовятся к празднованию Успения Богородицы, свой день рождения отмечает украинская певица Джамала.

Народные и церковные праздники

В церкви сегодня - предпразднество Успения Богородицы, которое отмечают 28 числа. Также сегодня на церковном календаре - перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского.

На народном календаре 27 августа - Михей Тиховей. Праздник установлен в честь одного из малых библейских пророков - Михея, жившего в Иудее до рождения Христа. Суть человеческой жизни, угодной Богу, он описал в трех добродетелях: быть справедливым, быть милосердным к ближнему и быть смиренным перед Господом.

В этот день судили о погоде осенью: если тихо и безветренно - осень будет погожей, если сильный ветер - то ненастной. Также чествовали каменщиков. После Михея завершался Успенский пост и начинался осенний мясоед, во время которого играли свадьбы.

Международные праздники

Молдавия сегодня отмечает День независимости.

События и даты

В 1770 году родился выдающийся немецки философ Фридрих Гегель.

В 1856 году на свет появился украинский поэт и писатель Иван Франко.

А в 1871 году - американский писатель Теодор Драйзер.

В 1875 году химик Лекок де Буабодран открыл предсказанный Дмитрием Менделеевым элемент галлий.

В 1896 году родилась популярная советская актриса Фаина Раневская.

В 1908 году в Бельгии был создан футбольный клуб Андерлехт.

А в 1911 году в России создали футбольный клуб ЦСКА.

В 1955 году свет увидело первое печатное издание Книги рекордов Гиннесса.

В 1977 году на Чернобыльской АЭС запустили первый блок.

Сегодня день рождения у певицы Джамалы - ей исполнилось 36 лет.

Именины

Именины сегодня у Александров, Василиев, Владимиров, Николаев, Федоров, Ев и Евдокий.