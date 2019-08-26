На саммите лидеры "Большой семерки", участвующие в сессии по климату, получили оригинальный подарок от президента Франции. Эммануэль Макрон преподнес им наручные часы, сделанные из пластика, собранного в океанах. Об этом сообщает телеканал BFMTV.



"Во время сессии G7, посвященной климату, руководители страны "Большой семерки", приглашенные государства и международные организации нашли на своем месте подарок от французского президента. Особый подарок: пластиковые часы, сделанные из материалов, найденных в океанах, и произведенные баскским сообществом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что часы изготовили мастера из баскского сообщества. Подарок получили не только лидеры стран "Большой семерки", но и представители международных организаций, приглашенные на сессию саммита по климату.



После завершения сессии по климату планируется пресс-конференция Макрона. Напомним, что в понедельник, 26 августа, во французском Биаррице проходит последний день саммита G7.

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