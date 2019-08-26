26 августа подготовительная депутатская группа приняла решение о создании временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на избранного народным депутатом от партии "Европейская солидарность", главу фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде VIII созыва Артура Герасимова.

О создании нового органа Герасимов рассказал на встрече с журналистами. Он также сообщил, кто возглавит комиссию.

"Ее руководителем была единогласно избрана представитель "Европейской солидарности" Яна Зинкевич", - заявил соратник Порошенко.

Яна Зинкевич. Фото: Facebook/ yana.hospitallers

Будущей главе спецкомиссии 24 года. Во время горячей фазы войны на Донбассе она была начальником Медицинского управления и реабилитации членов ДУК "Правый сектор" и командиром медицинского батальона "Госпитальеры".

В 2015 году Зинкевич попала в ДТП, в результате которого оказалась прикованной к инвалидному креслу.

На выборах в народные депутаты Зинкевич баллотировалась от партии "Европейская солидарность". В предвыборном списке она входила в первую десятку.

Сегодня перед началом заседания подготовительной группы парламента избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил, что новую систему голосования в Раде запустят после зимних каникул.

Ранее "Страна" рассказывала, кому какие комитеты могут достаться в новом парламенте.