По дну Балтийского моря уложено 1855 км газопровода "Северный поток-2" - это три четверти его длины. Об этом сообщает "РБК-Украина".

О том, что строительство российского газопровода "Северный поток - 2" перешло к финальной фазе укладки последнего участка трубы, представителям СМИ заявила пресс-служба оператора проекта - компания "Nord Stream 2".

Отмечается, что трубы уложены по дну Балтийского моря в территориальных водах четырех стран: России, Финляндии, Швеции и Германии. Проложенные 1855 км коммуникаций составляют 75% от общей протяженности двух ниток "Северного потока-2".

В компании "Nord Stream 2" уточнили, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и Финляндии. Сейчас продолжается укладка труб в водах России.

Напомним, еще несколько дней назад, 16 августа, в "Газпроме" отчитались о прокладке 73,6% длины газопровода.

Между тем 21 августа США и Румыния в очередной раз высказались против строительства газопровода "Северный поток-2".