В Шевченковском райсуде Киева разрешили Госбюро расследований изъять у мобильных операторов информацию о разговорах экс-начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, который попал в скандал с видеозаписью разговора его водителя с патрульным полицейским и последующим вызовом спецназа "на помощь".

Проверить планируют мобильные соединения за 12 сентября 2018 года. Ходатайство о доступе к мобильным разговорам подали сотрудники ГБР. Суд его удовлетворил 16 августа. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Также суд разрешил ГБР доступ к мобильным разговорам и СМС патрульных, которые остановили водителя Глуховери и которые в дальнейшем были задержаны сотрудниками КОРД.

Как сообщала "Страна", 23 августа экс-начальнику полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере объявили подозрение в совершении уголовного преступления.

Все началось с остановки внедорожника его водителя патрульными. Тот совершил телефонный звонок и на место задержания приехал полицейский спецназ "КОРД", который скрутил патрульных. Те решили рассказать о возмутительном инциденте, который был записан ими наа видео.

"Страна" опубликовала данное видео, его посмотрел Владимир Зеленский и потребовал немедленного увольнения Глуховери с должности начальника областного главка полиции.

Отметим, что героем нового расследования может стать судья, который грубо говорил с полицейскими, оформлявшими ДТП с его участием.