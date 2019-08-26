Два человека погибли и еще шестеро получили травмы в результате крупного ДТП, которое произошла поздно вечером 25 августа на автодороге Киев - Чоп, вблизи поселка Верхнее Синевидное, Сколевского района Львовской области. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Как установили полицейские, произошло столкновение четырех автомобилей - "Ауди Q7", которым управлял 40-летний житель Сколевского района, "Шкоды Супер Б", за рулем которого находился 21-летний житель Закарпатья, "Фольксвагена Поло" под управлением 40-летнего иностранца и "Дэу Ланос" с 50-летним киевлянином за рулем.

От полученных травм пассажиры автомобиля "Дэу" (48-летняя жительница Киева и молодая киевлянка, персональные данные которой сейчас устанавливаются) погибли на месте происшествия. Водитель и 25-летний пассажир этого же авто получили телесные повреждения.

Также травмы в результате ДТП получили пассажиры автомобиля "Фольксваген": двое детей 3 и 12 лет, которые являются иностранными гражданами. Пострадали водитель и 29-летняя пассажирка "Ауди".

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от пяти до десяти лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на проспекте Победы в жутком ДТП погибла девушка-водитель BMW, ее пассажиры - ранены.

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