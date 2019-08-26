В ночь на 26 августа в Чугуеве Харьковской области неизвестные принесли похоронные венки, могильный крест и топор к офису и квартире адвоката Романа Лихачева, который занимается антикоррупционными делами. Об этом юрист написал на своей странице в Facebook.

Как отметил защитник, на ленточках венка были написаны угрозы в его адрес.

"Вот такое предупреждение ночью я сегодня получил и в офис и в мою квартиру , особенно топор во входной двери и надпись на похоронной ленточке "Ромочка, не прекратишь заниматься... следующий у тебя в голове", - сообщил Лихачев.

Роман Лихачев. Фото: jurist-lixachev.com

По предположению адвоката, инцидент может быть связан с деятельностью группы "Сеть антикоррупционных центров", в которой он занимает должность заместителя главы. В последнее время группа активно занялась расследованием схем ухода от налогов в Чугуеве при содействии власти и правоохранителей, а также работы наливаек в Чугуеве и торговли без лицензии в кафе "Черная жемчужина".

Фото: Facebook/ Роман-Лихачов

По словам Лихачева, названные заведения связаны с помощником народного депутата Дмитрия Шенцева - депутатом Чугуевского городского совета Русланом Овчаренко.

Подобные предупреждения получал убитый активист Николай Бычко. Поэтому юрист сразу вызвал полицию. Однако он уверен, что та никого не найдет, и местный олигархат не остановится.

Скриншот: Facebook/ Роман-Лихачов

В конце поста Лихачев сделал заявление для правоохранителей, что совершать самоубийство не собирается.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что на месте происшествия побывала оперативно-следственная группа. Она провела осмотр и зарегистрировала заявление Лихачева.

Как рассказывала "Страна", 22 августа в Кропивницком был расстрелян из автомобиля адвокат Александр Иванов.

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