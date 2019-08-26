Абсолютное большинство парламентских комитетов, вероятней всего, возглавят представители "Слуги народа". Но часть намерены передать другим политическим силам.

В частности им, по данным Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, предлагают следующие комитеты:

по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий;

свободы слова;

молодежи и спорта;

евроинтеграции;

комиссия по вопросам ветеранов

"Трудно сказать: оппозиция или не оппозиция - другим политическим силам. Я надеюсь, что работа в парламенте будет направлена не на политическую позицию или оппозицию, а на развитие нашего государства. То, что мы предлагаем в качестве руководящих должностей в комитетах, то мы предлагаем: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы словам, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов", - сказал Разумков журналистам по окончании работы подготовительной группы в понедельник, 26 августа, в Киеве.

Он отказался назвать кандидатуры, которым предлагается возглавить комитеты, сославшись на то, что пока нет консолидированного решения по этому вопросу.

При этом Разумков подтвердил, что не удалось принять окончательного решения по составу парламентских комитетов, поскольку еще не все политические силы подали свои кандидатуры.

"Я думаю, что к вечеру мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией", - сказал он.

Первое торжественное заседание Верховной Рады 9-го созыва, избранной на внеочередных выборах 21 июля, назначено на 29 августа.

Как сообщала "Страна", 26 августа члены подготовительной группы нового состава парламента Украины обсудят вопрос о количестве комитетов парламента и кандидатурах на должности их руководителей. Свои пожелания уже озвучили представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В "Батькивщине" же назвали своего претендента на пост на вице-спикера. На этот же пост "расчищают дорогу" и людям Коломойского.

А в "Голосе", как и у Порошенко заявили, что у этой должности мало полномочий и отказались от нее.