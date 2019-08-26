Формирование руководства Верховной Рады выходит на финишную прямую. Сегодня будущий спикер Рады Дмитрий Разумков озвучил некоторые наметки. Появилась и информация, кто будет "рулить" комитетами.

"Слуга народа" готов отдать четыре комитета

Как уже писала "Страна" в будущей Раде будет 23 комитета, из которых 19 возьмет себе "Слуга народа". Что гораздо больше, чем нынешняя "слуг" в составе Рады (хотя, может быть, в партию президента потом еще вступят и отдельные мажоритарщики-самовыдвиженцы).

Другим фракциям, как сообщил Дмитрий Разумков, в "Слуге" предлагают отдать только четыре комитета:

- по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий;

- свободы слова;

- молодежи и спорта;

- евроинтеграции;

- комиссию по вопросам ветеранов

Разумков отказался назвать кандидатуры, которым предлагается возглавить комитеты, сославшись на то, что пока нет консолидированного решения по этому вопросу.

При этом Разумков подтвердил, что не удалось принять окончательного решения по составу парламентских комитетов, поскольку еще не все политические силы подали свои кандидатуры.

"Я думаю, что к вечеру мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией", - сказал он.

В оппозиции недовольны

По слухам, которые ходят в кулуарах, комитет по свободе слова предложили "Оппозиционной платформе - За жизнь". Комитет по вопросам молодежи и спорта "Батькивщине", по вопросам евроінтеграции – "Европейской солидарности", также как и комиссию по вопросам ветеранов. Комитет по правам человека отдадут внефракционным.

Как заявил представитель "Евросолидарности" Артур Герасимов всего "Слуга народа" получит 68 должностей председателей, первых заместителей, заместителей и секретарей. "Голос" - 13. "Батькивщина" и "Оппоплатформа" - по 11, внефракционным отдали 10 должностей.

"Евросолидарность" же, как уверяет Герасимов получила всего четыре места: председателя комитета, двух заместителей и руководителя комисиссии по делам ветеранов.

Недовольными остались и в "Оппозиционной платформе", второй по численности фракции.

"Нам предложен один комитет – по свободе слова, с обрезанными полномочиями, с отсутствующими функциями, с отсутствием возможности что-то делать", - сказал один из руководителй партии Вадим Рабинович. По его словам, из-за такого распределения их политсила вообще должна отказаться от руководства любыми комитетами, но подчеркнул, что это его личная позиция, а партия решение еще не выработала.

Также он утверждает, что "Голос" получил не 13, а 15 руководящих постов.

"То есть каждый член фракции у них - уже руководитель. И большое количество практически ключевых постов получили внефракционные, неизвестные никому вообще", - сказал Рабинович.

В тоже время, представитель партии "Голос" Ярослав Железняк не подтвердил, что 15 членов его политической силы возглавят комитеты Верховной Рады.

"Не важно "Голосу" или "Батькивщине", потому что ни та, ни другая информация не отвечает действительности. Это очень предварительно, поэтому, если говорить о нашей фракции: я точно уверен, что там не такое количество, наверное, будет", - сказал Железняк журналистам.

Внефракционные много берут

По данным источника "Страны" в депутатском корпусе, весомое представительство в руководстве новой Радой получат мажоритарщики-самовыдвиженцы, ориентированные на олигарха Игоря Коломойского и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Мы уже писали, что, скорее всего, пост вице-спикера займет протеже этой группы нардеп Ирина Констанкевич.

"Кроме того, группа мажоритарщиков Коломойского-Авакова получит посты секретарей во многих комитетах. А секретарь - это ключевая должность для организации работы в Раде. Мажоритарщикам, которые получат руководящие должности, обещают заплатить 500 тысяч долларов стартового платежа плюс 30 тысяч ежемесячную зарплату в конверте, чтоб налево не смотрели", - говорит источник.