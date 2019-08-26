Генеральная прокуратура Украины проинформировала Канаду об отсутствии оснований для применения санкций против бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает издание "Новое время".

На сайте НВ опубликована фотокопия официального письма от 30 июля, подписанного заместителем генпрокурора Украины Сергеем Кизем.

"…по состоянию на 29.07.2019 … в отношении Портнова А.В. не осуществляется досудебное расследование, это лицо не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудного. Учитывая вышеизложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке к Положению о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют", - говорится в письме.

Скриншот: nv.ua

Стоит отметить, что Юрист Андрей Портнов уже отреагировал на эту публикацию, заявив в своем телеграм-канале, что "прокуратура ничего не просит (у Канады - Ред.), ее обязали сделать это уже четырьмя судебными решениями".

"...напоминаю о решении суда Евросоюза, установившего фальсификацию обвинений в отношении меня и о компенсации, выплаченной мне Брюсселем за незаконно введенные санкции... сообщаю, что именно за инициирование канадских санкций суд взыскал с виновных в их инспирировании 7 млн грн материального и морального ущерба", - написал Андрей Портнов.

Фото: web.telegram.org

Напомним, в начале августа Печерский райсуд Киева удовлетворил иск юриста Андрея Портнова о взыскании ущерба в размере $300 тысяч, который причинили ему чиновники ГПУ, МИД и посольства Украины в Канаде, за инициирование канадских санкций и фальсификацию уголовных дел.

Также мы сообщали, что суд обязал Генпрокуратуру закрыть все уголовные дела против Портнова в течение месяца.