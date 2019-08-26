Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук признался, что перед сном всегда кладет рядом с собой пистолет. Об этом он рассказал во время интервью Елене Кирик в программе "Личная территория" на канале NewsOne.

Экс-президент объяснил, что оружие он кладет поближе, так как чувствует необъяснимую угрозу.

"Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя, я не могу заснуть", - сказал Кравчук.

Видео: YouTube/ NEWSONE

Политик добавил, что осознает бесполезность пистолета, если с ним по-настоящему захотят расправиться.

"Но он меня успокаивает", - заявил Кравчук.

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