Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу, много лет проработавший в команде и выигравший с ней Кубок УЕФА, назвал главной проблемой молодых игроков в Украине - проблемы взросления.

Румынский специалист в интервью "ПроФутболу" поделился мнением о том, что украинские молодые игроки не могут развить свой потенциал из-за психологических проблем в период от 19 до 21 года.

"Украинские игроки в юношеском возрасте намного лучше многих других в центральной Европе. От 17 до 20 лет они могут выигрывать все чемпионаты. Они раньше взрослеют. Это огромная проблема украинского футбола - что случается с игроками в период от 19 до 21 года".

В качестве примера Мирча привел полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко. "Когда-то говорил, что Коваленко может стать лучшим игроком, чем Шевченко. По тому, как он стартовал, как выступал в молодежной Лиге чемпионов", - сказал Луческу.

"Очень талантливый футболист, но потом как-то сник. Связываю это с проблемами с психологией, типичными для украинских футболистов. Если в мире после 19 лет молодежь растет как профессионалы, в Украине этот профессионализм идет на спад".

"Не думаю, что это проблема денег. Скорее обучения и футбольного образования. Уверен, он вырастет. Сначала в Шахтере был плеймейкером Жадсон, он ушел – пришел Мхитарян. Потом Генриха моментально сменил Тейшейра. Так же должно было быть с Коваленко", – добавил Луческу.

Видео: youtube.com/ПРОФУТБОЛ

Как сообщала "Страна", руководство "Шахтера" поздравило своих чемпионов мира золотыми молотками.

"Очень хорошая встреча с руководством. Присутствовал и тренер Дарио Срна, легенда клуба. Нам, как молодым футболистам, приятно и радостно, что нас отметили и поздравили. Я с детства в донецком Шахтере, и подарки запомнятся на всю жизнь. Это еще и очень мотивирует. Хочется играть в клубе и приносить ему победы", - рассказал защитник Шахтера и капитан юношеской сборной Украины Валерий Бондарь.

Отметим, что наставник юношеской сборной Украины Александр Петраков рассказал, что испытал в первые моменты после победы на чемпионате мира 2019.