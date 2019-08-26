В понедельник, 26 августа, курс китайского юаня к доллару США упал до минимума за последние 11 лет, что аналитики объясняют новым кризисом в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщает "Интерфакс".

На торгах в Шанхае юань сегодня подешевел до 7,1425 за $1 - минимальной отметки с 2008 года. А в Гонконге офшорный юань опустился до 7,1859 за $1 - это минимум с 2010 года, когда начали учитывать этот показатель.

Народный банк Китая, который является центральным банком страны, установил справочный курс национальной валюты на отметке 7,0570 за $1. В течение дня рыночный курс юаня может отклоняться от этого уровня не больше чем на 2% в любую сторону.

Падение юаня связано с очередным обменом санкций между Китаем и США.

В пятницу, 23 августа, власти Китая решили ввести дополнительные пошлины на импортируемые из США товары на общую сумму $75 млрд в год. Пошлины будут вводиться в два этапа: с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. Кроме того, со следующего месяца КНР введет 5% пошлину на поставки бобов, сои и нефти из США и с 15 декабря вернет 25% пошлину на американские автомобили.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 октября уже действующие пошлины на китайские товары объемом 250 млрд долларов будут повышены с 25% до 30%. А с 1 сентября введут новый сбор на товары стоимостью $300 млрд. Он составит не 10%, как раньше, а 15%. Также Трамп призвал американские компании выводить производство из КНР.

"Страна" сообщала, что Китай выразил возмущение этими решениями главы Белого дома.