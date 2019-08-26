Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита G7 обсудили поддержку Украины и призвали ее продолжать реформы. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу премьера Канады.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и отметили важность реформ, отметив значительный соответствующий мандат, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - заявили у Трюдо.

"Двое лидеров обсудили также обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами в Амазонии, и признали эту проблему международным кризисом, который следует решать в рамках G7", - добавили в офисе премьера Канады.

Ранее "Страна" писала о том, что Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией встречи нормандской четверки.

Также мы сообщали, что Трюдо и Помпео обсудили ситуацию в Украине, Иране, Венесуэле, Джамму и Кашмире.