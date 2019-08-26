Власти США решили не продавать зенитно-ракетный комплекс Patriot в Турцию. Об этом передает CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

При этом министр обороны Турции Акар рассказал, что поставки второй батареи ЗРК С-400 из России начнутся уже 27 августа. Об этом сообщают "Новости Турции".

По данным американского телеканала, администрация Трампа официально отозвала предложение сделанное Анкаре о продаже системы ПВО Patriot.

Как сообщала "Страна", первая партия российских систем С-400 прибыла в Турцию в июле.

Отметим, что первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках систем ПВО С-400 появились в ноябре 2016 года, после провала госпереворота против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также в Турции уже заявили, что готовы обойтись и без американских истребителей-"невидимок" F-35В. В российской госкорпорации "Ростех" уже заявили, что Москва будет готова поставлять свои новейшие истребители Су-35 в Турцию, если Анкара попросит.