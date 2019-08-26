Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в округе №198 Черкасской области, которым был признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Сергей Рудык. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что такое решение суд принял 24 августа по иску кандидата в депутаты по данному округу от "Слуги народа" Наталии Дьяченко.

"Признать противоправным и отменить протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе 198 от 21 августа 2019 года", - говорится в решении суда.

Суд также обязал ЦИК продолжить действия по установлению результатов выборов в округе №198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 6 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа.

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