Украинский боксер Сергей Деревянченко высказался о своем сопернике в преддверии его предстоящего боя с Геннадием Головкиным за титул чемпиона мира по версии IBF. Об этом сообщает Boxing News 24.

"Я готов. Завтра я отправляюсь в Калифорнию, а затем начну тренировочный лагерь. Я думаю, что Головкин лжет. Мне кажется, что он не боится меня. Это такая игра. Я считаю, что Геннадий меня не опасается. Впрочем, как и я его. 5 октября я выйду в ринг и покажу все, что могу. Бой против Дэниела Джейкобса стал для меня отличным уроком. Теперь я более опытный. Конечно, поединок с Саулем Альваресом мог бы принести большие деньги. В нашем контракте на бой с Головкиным нет опции реванша", - сказал Деревянченко.

Поединок на ринге между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным состоится 5 октября в Нью-Йорке.

Как сообщала "Страна", во время подготовки к своему дебюту в супертяжах Александр Усик воссоздал сцену из "Рокки". Он устроил спринт на пляже под главную мелодию из серии фильмов про Рокки Бальбоа.

Напомним, что боксеры уже встретились и провели дуэль взглядов.