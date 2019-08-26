В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили о нелегитимности проведенных накануне так называемых президентских выборов в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазии. Такое заявление сделали сегодня, 26 августа, содокладчики ПАСЕ по Грузии Титус Корлатеан (Румыния) и Клод Керн (Франция), сообщает Укринформ.

"Мы в очередной раз заявляем о нашей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии в рамках международно признанных границ. Так называемые "президентские выборы" в грузинском регионе Абхазия 25 августа 2019 года являются нелегальными и незаконными", - заявили в ПАСЕ.

Парламентарии осудили такие действия оккупационных властей. В ПАСЕ сообщили, что докладчики проведут мониторинговый визит в Грузию 17-18 сентября.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины осудило проведение 25 августа под контролем РФ выборов в оккупированном регионе Грузии Абхазии.

Ранее "Страна"писала о том, что в Абхазии ввели смертную казнь за продажу наркотиков.

Также мы сообщали, что на Генассамблее ООН Грузия призвала Россию вывести войска из Абхазии и Осетии.