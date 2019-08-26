Вчера, 25 августа, за каталонскую Барселону в Ла Лиге дебютировал полузащитник из Гвинеи-Бисау Анссумане Фати. Все бы ничего, но парню всего 16 лет и 300 дней. Дебют состоялся в игре против Бетисом (Барса вынесла соперника 5:2 - Ред.). НеоМесси вышел на замену на 78-й минуте.

Он стал вторым самым юным игроком в истории "сине-гранатовых". Об этом сообщается в twitter-микроблоге Gracenote Live.

Самым молодым игроком в истории Барсы является защитник Висенте Мартинес, который в сезоне-1941/42 провел свой первый матч за Барселону, когда ему было 16 лет и 298 дней.

Фото: football.ua

Как сообщала "Страна", Барселона первый раз за десятилетие начала чемпионат без Месси. Аргентинец получил травму, но решил быстро восстановиться.

Отметим, что тренер Зари после поражения от Эспаньола обещает в ответной встрече интригу и хлопанье дверью.