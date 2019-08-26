Российского культового музыканта и актера Петра Мамонова, после того, как он попал с инфарктом в реанимацию, готовят к операции. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на жену артиста Ольгу Мамонову.

По ее словам, Петр Мамонов находится в реанимации Первой градской больницы, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Фото: Facebook/ mamonovpetr

68-летний Мамонов попал в больницу с инфарктом 24 августа, тогда врачи оценили его состояние как тяжелое. Его ближайшие концерты отменены.

Петр Мамонов - рок-музыкант, поэт, актер и радиоведущий. Он создал музыкальный коллектив "Звуки Му", известен также благодаря моноспектаклям и главной роли в фильме "Остров" режиссера Павла Лунгина.

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