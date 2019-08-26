В понедельник, 26 августа, в Борисполе Киевской области в двухэтажном многоквартирном доме произошел взрыв. В результате инцидента пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"26 августа в 10:31 г. Борисполь, ул. М. Калмыкова 8 в двухэтажном многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, вследствие чего пострадал один человек", - сообщили спасатели. Пострадавшего человека госпитализировали.

Для ликвидации последствий инцидента от ГСЧС на место ЧП были привлечены 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

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