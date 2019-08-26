Глава Офиса президента Андрей Богдан, который в День независимости Украины, 24 августа, проигнорировал официальные мероприятия, поскольку уехал на свадьбу в Сен-Тропе, отреагировал на критику в свой адрес.

"Парахоботики узбагойтесь. В свободное от работы время, куда хочу туда иду, -

Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - написал Богдан на своей странице в соцсети и поделился публикацией за 2015 год, где он запечатлен на фото в военной форме и с автоматом в руках.

Подпись под фото говорит о том, что оно сделано в Песках.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, как Андрей Богдан отгулял День независимости в Сен-Тропе.

Также мы сообщали, что появилось видео, как глава ОП Богдан возглавил шествие девушек с шампанским в День независимости в Сен-Тропе.