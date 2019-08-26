Переход народных депутатов Украины на новую систему голосования "Рада-4" может состояться уже в период зимних каникул 2020 года.

Об этом, 26 августа, рассказал представитель президента Украины в Верховной Раде, избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук перед началом заседания подготовительной группы парламента.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы уже сейчас ведем переговоры с Институтом прикладной математики (Институт прикладной математики и механики НАН Украины - Ред.), который отвечает за все эти вещи, и с юридическими (службами - Ред.), которые должны подготовить изменения в Регламенте, позволяющие голосовать народным депутатам с использованием этой системы. Я думаю, что где-то в течение полугода, а это не от нас зависит, это вопрос технический, потому что его надо разработать, сертифицировать, ввести, завести в Верховную Раду, очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на совершенно новую систему функционирования", - сказал Стефанчук.

По его словам, на текущий момент парламентариям предлагают ввести сенсорную кнопку, срок эксплуатации которой истек в 2008 году. Кроме того, в Регламенте парламента нет положений, касающихся голосования благодаря этому механизму, и это надо исправлять.

"Сегодня мы уже ставим вопрос о предложении "Рада - 4", потому что "Рада-3" - сенсорная кнопка, это реакция на тепло, а когда мы говорим о "Раде-4", мы должны говорить о реакции на отпечаток пальца", - пояснил представитель главы государства в парламенте.

Как сообщала "Страна", Стефанчук может стать вице-спикером и остаться представителем президента в парламенте. При этом Дмитрий Разумков призвал дождаться голосования в сессионном зале.

Напомним, что в "Слуге народа" хотят поставить своих людей главами 21 комитета из 23.