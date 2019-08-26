В Литве задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Инцидент произошел поздно вечером еще 23 августа в районе курортного поселка Нида, который расположен на Куршской косе. Российские пограничники с пистолетами зашли с территории Калининградской области в Литву на полкилометра.

Как отмечается, после того, как их задержали, власти Литвы на следующий день передали пограничников российской стороне.

Сами россияне объяснили свой поступок тем, что они заметили нарушение границы, отреагировали на него, но в Литву зашли непреднамеренно. Уточняется, что их выявили при помощи систем видеонаблюдения.

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