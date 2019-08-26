Законопроект о создании в Украине Службы финансовых расследований (СФР) внесут на рассмотрение Верховной Рады одним из первых. Об этом сообщил потенциальный глава комитета от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Он считает реальным полноценный запуск работы СФР в течение полугода.

Законопроект будет предполагать расследования службой преступлений в сфере публичных финансов. Об этом Гетманцев сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что это зависит от первого лица, которое будет руководить. Если это лидер, то он сможет все организовать. Да, может быть, три месяца - это оптимистический прогноз, но полгода - это максимум, необходимый для запуска этого органа на полную", - сказал Гетманцев.

Проект соответствующего закона уже практически готов, однако вопрос подотчетности будущей службы все еще обсуждается.

"Мы против того, чтобы она была в структуре президента, чтобы он назначал и увольнял главу службы. Это антиконституционно. Поэтому, скорее всего, это будет министр финансов", - прокомментировал претендент на главу профильного комитета Верховной Рады.

"Имеются в виду отношения, где есть государственно-правовой элемент. Также мы относим сюда статьи, которые нет смысла оставлять где-то вне службы только из-за отсутствия государственно-правового элемента. Например, статья по подделке и мошенничеству с негосударственными ценными бумагами. Если уже мы относим сюда статью по государственным ценным бумагам, то "за компанию" и по негосударственным тоже", - пояснил он.

В течение нескольких лет в Украине ведется дискуссия относительно создания отдельного правоохранительного органа, отвечающего за экономические и финансовые преступления. В парламенте было зарегистрировано пять законопроектов о создании такого органа, среди них - разработанный Минфином и поданный правительством проект закона о Службе финансовых расследований и законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности, который поддерживал пятый президент Украины Петр Порошенко. Однако ни один из документов не дошел до рассмотрения в первом чтении.

Как сообщала "Страна", в Государственном бюро расследований объяснили причину обысков в Фискальной службе тем, что чиновники ГФС не проводили таможенный контроль товаров крупного производителя табачной продукции Philip Morris.

Напомним, что у Зеленского рассказали о "кэшбеке" и гигантском штрафе для теневых предпринимателей.