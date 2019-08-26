Министерство внутренних дел разорвало контракт с начальником научно-производственного объединения "Форт" Виктором Писаренко, обнаружив в его деятельности нарушения, которые привели к значительным финансовым потерям.

Об этом на коллегии ведомства 23 августа заявил профильный министр Арсен Аваков, информирует сайт МВД.

По словам Авакова, аудиторская проверки предприятия, занимающегося разработкой и производством стрелкового оружия, боеприпасов и спецсредств, выявила нарушения и неэффективное расходование средств на общую сумму 32,5 млн грн, в том числе 2,4 млн грн, которые уже привели к ущербу.

"За допущенные просчеты, неэффективные решения и нарушения, которые привели к значительным финансовым потерям... я подписал приказ о разрыве контракта с руководством и начальником научно-производственного объединения "Форт" Виктором Писаренко. Он уволен с должности. Полиция проводит следственные действия на основе аудиторской проверки", - отметил Аваков.

Директор Департамента внутреннего аудита МВД Александр Грибовский уточнил, что в настоящее время Нацполиция собирает доказательную базу на основании нарушений, обнаруженных ревизорами на казенном заводе. Среди звученных на коллегии претензий - бесхозяйственность, которая якобы привела к расходам на оплату более 10 млн грн штрафных санкций. А также история с образованием систематической задолженности по зарплатам работникам "Форта" на сумму в 33 млн грн, невзирая на которую Писаренко выписывал себе премии на общую сумму в 465 тыс грн.

Ранее "Страна" писала, что сразу после доклада главы Нацполиции Сергея Князева на коллегии МВД Аваков решил уволить четырех руководителей областных управлений.

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