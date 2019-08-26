Росгидромет подтвердил, что после взрыва на ракетном полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов. Оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, говорится в сообщении о выявленных случаях изменения радиационной обстановки.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Северное УГМС и НПО "Тайфун" проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - ИФ) 8 августа 2019 года в Северодвинске", - заявили в Росгидромете.

Ведомство отслеживало радиационную обстановку в Архангельской области с 8 по 23 августа. Сейчас радиационный фон в Северодвинске находится в норме и стабилизировался. В пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются, уверяют чиновники.

Напомним, 8 августа на территории военного полигона в Архангельской области во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв, который, по данным городских властей Северодвинска, привел к повышению радиационного фона. 10 августа стало известно, что в результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома". Как сообщили в российской госкорпорации, взрыв на морской платформе полигона ВМФ России произошел после испытания ракеты, название которой не уточнили.

18 августа глава подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Ласина Зербо опубликовал в Twitter GIF-карту возможного разлета радионуклидов после взрыва ракеты на российском полигоне под Северодвинском Архангельской области. Как демонстрирует интерактивная модель, после взрыва облако распространилось над территорией России, 12 августа накрыло Казахстан, а 14-15 августа прошло юг Украины и двинулось на север, пройдя над Киевом.

Также мы писали, что сразу после взрыва на ракетном полигоне в Северодвинске уровень радиации превысился в 16 раз.