Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит "Большой семерки" (G7) во французском Биаррице, но встречаться с ним не пожелал. Об этом американский лидер сообщил в понедельник, 26 августа, перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в ходе "семерки", как передает ТАСС.

Трамп отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон спрашивал, "одобряет ли" глава Белого дома приезд Зарифа в Биарриц. "Я знал обо всем, что он делал", - сказал американский лидер и подчеркнул, что в настоящее время "слишком рано", чтобы встречаться с Зарифом.

Известно, что вскоре после прибытия на конференцию "Большой семерки" министр иностранных дел Ирана был вынужден уехать.

"Я говорил с президентом Макроном вчера (в воскресенье - Ред.). Я знал обо всем, что он делал. Я все это одобрил", - сказал американский лидер. - Я посчитал, что слишком рано встречаться. Я не пожелал встречаться (с министром иностранных дел Ирана - Ред.)", - добавил Трамп.

Он также отметил, что не добивается смены режима в Иране, при этом заявив, что санкции США наносят Тегерану серьезный ущерб.

Как сообщала "Страна", в "Большой семерке" углубляется раскол из-за России и Ирана. Мы разбирались, что это значит для Украины.

В ходе конференции "семерки" во Франции президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Борис Джонсон поговорили о китайской корпорации Huawei, Ираке и Гонконге.