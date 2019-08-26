Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после поездки в Киев вернулась в Москву. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Татьяна Николаевна в Москве, работает", - сказали в пресс-службе.

О причинах визита в Киев, его итогах и перспективах дальнейших контактов в пресс-службе не сообщают.

Как предполагали СМИ, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на прошлой неделе прилетала в Москву, а Москалькова - в Киев, чтобы решить вопрос обмена удерживаемыми лицами. Однако до сих пор информации об итогах визитов двух омбудсменов не было.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий.

Ранее "Страна" писала о том, что у Путина есть оппозиция из силовиков, которая может помешать обмену пленными с Украиной.

Также мы сообщали, что российские силовики не хотят выставлять на обмен Сенцова, Карпюка и Клыха.