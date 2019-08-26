В понедельник, 26 августа, члены подготовительной группы новой Верховной Рады Украины обсудят вопрос о количестве комитетов парламента и кандидатурах на должности их руководителей. Также на повестке дня ряд других вопросов.

Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте, избранный народным депутатом от "Слуги народа" Руслан Стефанчук перед началом заседания подготовительной группы.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас все это будет предметом наших дискуссий, потому что сначала мы выходили на то, что мы 21 комитет хотим возглавить, отдав все остальные, должности первого заместителя и заместителя нашим коллегам. После мы предложили другой подход, когда мы готовы каждой из оппозиционных сил отдать по комитету на руководство, сами взять (должность - Ред.) первого заместителя или секретаря, но мы сейчас посмотрим, потому что это будет зависеть от того, с какими предложениями придут наши коллеги", - сказал он.

Также он добавил, что у политических сил, которые будут работать в парламенте, есть свое видение относительно этого. "Понятно, что нас ("Слуга народа" - Ред.) большинство, но мы хотим принимать решения, которые максимально будут удовлетворять всех участников этого процесса", - сказал представитель президента.

Стефанчук заверил, что о решениях, которые примут участники сегодняшнего заседания, он позднее сообщит журналистам.

Как сообщала "Страна", в "Оппозиционной платформе - За жизнь" озвучили, на какие комитеты парламента претендуют избранные по их спискам народные депутаты. Один из них - комитет по вопросам свободы слова.

Напомним, что у Зеленского рассказали о "кэшбеке" и гигантском штрафе для теневых предпринимателей.