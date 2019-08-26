В результате ночного обстрела здания "Мостбуда" в Киеве повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов. Пострадавших нет. В столице введен оперативный план для задержания злоумышленников. Правоохранители квалифицируют ЧП, как теракт. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

Уточняется, что сообщение о взрыве, прогремевшем возле дома на улице Пеньковской, поступило правоохранителям в 01:30 26 августа. На место ЧП немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники, кинологи и медики.

"При осмотре места происшествия правоохранители выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от здания. При отработке территории изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.

На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева, введен в действие специальный оперативный план. Также полиция прорабатывают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об определении подследственности в указанном уголовном производстве", - уточнили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что полиция разыскивает двоих неизвестных, которые скрылись с места обстрела здания "Мостбуда" на мопеде.

Также мы сообщали, что СБУ расследует обстрел канала 112 Украина из гранатомета.