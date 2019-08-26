Во время массовых демонстраций 25 августа в Гонконге правоохранители задержали 36 человек. Среди них есть мужчины и женщины. Самому же юному участнику китайского Майдана - 12 лет. Об этом передает Reuters.

Митингующих задержали за различные преступления, включая незаконное массовое собрание, хранение оружия и нападения на правоохранителей.

Как сообщала "Страна", против "майдановцев" в Гонконге полицейские применили водометы и слезоточивый газ. Участники бунта забрасывали сотрудников органов правопорядка камнями. Кроме того, есть информация о применении зажигательных смесей.

Напомним, что президент США связал майдан в китайском Гонконге с переговорами о торговом соглашении между США и КНР. В Пекине заявили, что американскому президенту лучше придерживаться своего ранее прозвучавшего высказывания о том, что Гонконг - часть Китая, и не вмешиваться в китайские внутренние дела.