В аннексированном Крыму береговой ракетный комплекс "Утес" подземного базирования в перспективе будет переоснащен на новую ракету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александра Леонов.

Он напомнил, что ремонтно-восстановительные работы на береговом ракетном комплексе "Утес" были завершены совсем недавно, и понадобились потому, что комплекс, находившийся с 1996 по 2014 год в составе Военно-морских сил Украины, утратил техническую готовность.

"Успешные пуски после проведенных работ показали готовность комплекса к защите крымского побережья. Поэтому какое-то время он будет работать с ракетами "Прогресс". В дальнейшем будет проведено переоснащение комплекса на новые образцы ракет", - сказал Леонов.

Дальность полета противокорабельной ракеты "Прогресс" - до 460 км. Комплекс "Утес" используется также для запуска ракет-мишеней.

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