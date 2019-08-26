В парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовятся подать на рассмотрение Верховной Рады около 30 законопроектов. Среди прочего они касаются налогов - законодательные инициативы о "кешбеке" и е-чеке, законопроект о противодействии BEPS, а также о едином счете для уплаты налогов и сборов.

Об этом сообщил претендент на пост главы комитета Даниил Гетманцев. Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбек". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями", - рассказал Гетманцев.

Для рисковых отраслей это планируется ввести с 1 января, а для остальных - еще через год, уточнил Гетманцев. "У нас есть много наработок, уже около 30 законопроектов, в том числе ранее зарегистрированные и прошедшие первое чтение", - отметил он.

Ранее Данил Гетманцев сообщил, уже готов законопроект по амнистии капиталов и нулевой декларации. Тот самый, который обещал во время своей предвыборной компании Владимир Зеленский, предлагая украинцам "начать все с чистого листа" - заплатить за нажитое и спать спокойно.

Отметим, что по поводу налоговой амнистии представители Украины договариваются с Западом.