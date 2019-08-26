Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП, которое произошло в ночь на 26 августа в Киеве на перекрестке проспекта Победы и улицы Гарматной. Об этом сообщает "Информатор".

Автомобиль BMW зацепил Chevrolet Lacetti, врезался в парапет подземного перехода и загорелся. В результате столкновения погибла девушка, которая, по словам очевидцев, была за рулем BMW. А двое парней-пассажиров получили травмы.

Авария случилась около 04:40. Как рассказал очевидец, он ехал на своем автомобиле по проспекту Победы в сторону Нивок. На перекрестке с улицей Гарматной он увидел, что на противоположной стороне проспекта стоит BMW и дымится. Он перебежал дорогу и начал вытаскивать пострадавших. На пассажирских сидениях находились двое парней, а за рулем - девушка.

Фото: kiev.informator.ua

В этот момент машина вспыхнула и пламя начало разгораться. Мужчина помог выбраться двоим пассажирам и потом начал доставать девушку. Она была пристегнута, но зажата. К сожалению, она уже была мертва. Также очевидцы пытались потушить машину до приезда пожарных, но автомобиль выгорел дотла.

На место прибыли спасатели, которые в 04:47 локализовали, а в 05:05 полностью ликвидировали пламя. На время работы экстренных служб движение по проспекту в сторону центра было перекрыто.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео с места ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский.

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